Nicola Porro fa le pernacchie a Roberto Speranza sull'obbligo vaccinale per gli over50

Nicola Porro mette spalle al muro Roberto Speranza e lo umilia sulla questione del super green pass e dell’obbligo vaccinale sul lavoro per tutti gli over 50. Il conduttore di Quarta Repubblica, talk show che va in onda su Rete4, ha ospitato sul proprio sito internet il video editoriale di Gianfranco Desiderio, che ha un titolo che vale più di mille parole: “Super green pass agli over 50? Non ci resta che una pernacchia”.

“L’epidemia volge al termine. Pensate che in Inghilterra anche le poche misure restrittive che erano state adottate hanno ormai i giorni contati. In Italia, invece, alla faccia del “modello”, da ieri costringe i 50enni non vaccinati a perdere il lavoro” il testo che introduce il video sul sito del giornalista, da tempo in prima linea contro chi vuole prolungare le restrizioni anti-Covid oltre il 31 marzo, data in cui scadrà lo stato di emergenza ma che, almeno secondo quanto filtra dal governo e dalle persone più vicine al ministero della Salute, non sarà un liberi tutti.

