Milleproroghe, Mario Draghi bastona i partiti

Mario Draghi si sfoga contro i partiti di maggioranza. E la sua è una lavata di testa che lascerà il segno. «Vanno garantiti i voti in Parlamento oppure non si va avanti». Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha espresso a muso duro ai capidelegazione delle forze di maggioranza la sua irritazione per il fatto che il Governo sia andato sotto quattro volte in Commissione alla Camera sul milleproroghe. Tra le modifiche introdotte l’innalzamento del tetto ai contanti da mille a 2mila euro. La riunione - afferma uno dei presenti alla riunione a palazzo Chigi - è stata «tutta politica». Non è chiaro se domani si riunirà il Consiglio dei Ministri per approvare il decreto legge contro il caro bollette, che dovrebbe prorogare le misure su oneri di sistema e iva al secondo trimestre.

La Meloni non ci sta e accusa: "Draghi sembra Conte. Ristori e chiusure flop"

La strigliata di Draghi - secondo quanto riferisce uno dei ministri presenti alla riunione - non era sull’energia ma sul milleproroghe. Non dovrebbero pertanto esserci soprese sul Consiglio dei Ministri che domani dovrebbe esaminare il decreto legge contro il caro bollette.

