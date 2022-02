Un errore innocente manda le bestie del web ad aggredire la deputata Lucaselli

Francesco Storace 16 febbraio 2022 a

L’hanno linciata sul web, senza nemmeno sapere che cosa può accadere ad una donna, anche se “onorevole”, che vive una condizione di salute abbastanza seria.

Ma quei “500 milioni di italiani” usciti per sbaglio da Ylenja Lucaselli, attivissima parlamentare di Fratelli d’Italia non glieli perdonano.

È accaduto che la deputata, per stigmatizzare le misure del governo che impongono il green pass per lavorare pena la sospensione dello stipendio, abbia commesso un errore. Che può succedere.

Ha detto che “oltre 500 milioni di italiani non potranno portare a casa lo stipendio perché lo stato ha deciso che per farlo serve un pass. Questa non è democrazia”.

E giù botte dal web da una serie di leoni da tastiera che subito hanno picchiato senza neppure riuscire ad immaginare l’evidenza del lapsus. Perché certo nessuno può dire che in Italia ci siano 500 milioni di persone e addirittura tutte occupate ma prive di green pass. Troppa grazia sant’Antonio.

Eppure hanno aggredito come bestie. Al punto che la Lucaselli ha dovuto montare un video – sorridente – per spiegare in maniera assolutamente innocente e sincera che cosa era accaduto.

Ma purtroppo ormai i social si stanno trasformando in una foresta piena di pazzi che ogni giorno devono inventarsi qualcosa da fare e qualcuno da svillaneggiare.

Ma stavolta hanno sbagliato obiettivo colpendo una deputata davvero per bene e intelligente.

