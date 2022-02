Il Superbonus divide Giancarlo Giorgetti e Matteo Salvini: fondamentale per aiutare l'edilizia

14 febbraio 2022 a

a

a

“Stiamo mettendo un sacco di soldi sull’edilizia che, per carità, può aver avuto senso sostenere nella fase più dura della pandemia e di certo contribuisce chiaramente alla crescita. Ma ora droghiamo un settore in cui l’offerta di imprese e manodopera è limitata. Stiamo facendo salire i prezzi e contribuiamo all’inflazione". Le parole di Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo Economico, in un'intervista al Corriere della Sera hanno fatto discutere gli esponenti di Lega e Movimento 5 Stelle. "Chiediamoci cosa può fare lo Stato - ha aggiunto Giorgetti - di fronte alla rivoluzione digitale e energetica o allo choc che investe l’automotive, che deve uscire dai modelli endotermici tradizionali. Se ci sono - si chiede il ministro leghista - decine di miliardi per ridisegnare le filiere industriali, bene. Ma in caso contrario, che stiamo facendo? Droghiamo certi settori e ne lasciamo a languire altri, quelli strategici per l’Italia”.

Truffe e Superbonus? Gomez inchioda Draghi e picchia durissimo: "Premier scorretto"

Non è della stessa linea di pensiero Matteo Salvini, segretario del Carroccio: “Il Superbonus è uno strumento assolutamente efficace, stiamo lavorando per rinnovarlo aumentando la possibilità della cessione del credito, perché bloccare la cessione del credito significa bloccare l'edilizia che è l'unico settore che sta correndo in questo momento”. Alla domanda se è d'accordo con il ministro Giorgetti e se i rapporti tra loro si sono ricuciti, Salvini ha risposto così nell’intervento a Rtl 102.5: “Giorgetti dice che non basta il Superbonus. Ovvio che non basta, però è fondamentale andare avanti sulla via del Superbonus per aiutare gli italiani e soprattutto per aiutare un settore come l’edilizia”.

La soluzione del governo contro il caro-bollette. Superbonus e Csm agitano i partiti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.