L'Aria Che Tira, Peter Gomez picchia durissimo contro Mario Draghi su truffe e Superbonus: "Premier scorretto"

Un attacco pesantissimo al presidente del Consiglio arriva da Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it. Il tema è il Superbonus, e le parole del premier alla conferenza stampa della settimana scorsa, che ha attaccato, pur senza nominarli, il M5S e le distorsioni che spesso si verificano nello strumento. “Chi più tuona, aveva detto il premier, ha scritto la legge che permette di non fare i controlli”.

Gomez, ospite in collegamento con L’aria che tira, su La7, nel corso della puntata di lunedì 14 febbraio ha affermato: “Sono meravigliato dalla scorrettezza di Mario Draghi. Con rammarico. Uno, perché la maggioranza delle truffe non riguarda il superbonus, perché sul superbonus i controlli ci sono. Due, la scorrettezza esiste perché tutto questo è noto dal 2020. Ma in occasione della scorsa legge finanziaria, ha detto di riservarlo solo alle persone meno abbienti. Quanto alla necessità di efficientamento energetico, ha detto: “sicuramente lo strumento doveva essere fatto meglio. Noi come cittadini dobbiamo avere l’obiettivo di consumare meno gas ed elettricità nelle nostre case, perché se no il mondo va a ramengo”.

