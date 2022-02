Foibe, lo striscione della vergogna e quella medaglia a Tito. Giorgia Meloni all'attacco

10 febbraio 2022 a

Denunciare per non dimenticare. Giorgia Meloni si attiva su Twitter nel Giorno del Ricordo. «Assurdo che tutt’oggi un massacratore di italiani sia insignito di una tale onorificenza. Fdi ha presentato da tempo una proposta per mettere fine a questa vergogna. Le vittime delle Foibe meritano Rispetto e Giustizia: revocare subito la medaglia della Repubblica Italiana a Tito» scrive la leader di Fratelli d'Italia.

Poco prima la Meloni aveva denunciato lo striscione comparso a Senigallia sulle Foibe. «Senigallia, presidente Consiglio comunale trova il suo ufficio sbarrato da questo striscione. È triste che esistano ancora frange estreme della sinistra italiana che rimpiangono o negano gli orrori del comunismo. Ma non riusciranno più a cancellare pagine di storia» si legge nell'altro tweet della leader di Fratelli d’Italia, che posta la foto dello striscione con questa scritta: «Le foibe sono piene di bugie fasciste»

