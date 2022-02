Un gambiano picchia un'anziana e Luciana Lamorgese: "Non è colpa dell'immigrazione". Matteo Salvini a gamba tesa

08 febbraio 2022 a

a

a

Maria Grazia, una donna di 65 anni di Sesto Fiorentino, è stata aggredita e picchiata da un cittadino gambiano mentre andava al lavoro. “Quell’uomo aveva aggredito un’altra donna pochi giorni prima, non aveva documenti, mi chiedo allora perché era libero di girare per strada” la reazione della vittima del pestaggio, che ha anche dichiarato: “Ho pensato che mi avrebbe uccisa”. Matteo Salvini, leader della Lega, con un post su Facebook si è scagliato contro Luciana Lamorgese, che ci ha sottolineato a dire “Non diamo colpa all’immigrazione”. “Che orrore. Ma come si fa? Altro che ‘Non diamo colpa all’immigrazione', questo criminale deve essere espulso!” L’attacco del numero uno del Carroccio alla titolare del ministero dell’Interno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.