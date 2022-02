In Italia non esiste più, la bordata di Salvini al centrodestra

05 febbraio 2022 a

Matteo Salvini pone una pietra tombale sulla coalizione di centrodestra. Il leader della Lega ha parlato durante una diretta Facebook legata all'evento "Il Futuro della Destra in Europa". E non ce n'è per nessuno. La coalizione in Italia non esiste. Più esplicito di così. E negli ambienti di Forza Italia e di Fratelli d'Italia a qualcuno fischieranno le orecchie.

«Parliamo di futuro, regole e passione, di una comunità che non si ferma. Sto organizzando la presenza della Lega sul territorio per i sindaci. In questo momento i problemi sono luce, gas e energia fuori controllo, il super bonus che rischia di non essere prorogato. E speriamo che ancora per poco ci serva il lasciapassare per il covid, ormai non ci chiediamo più come stiamo, ma sei positivo o negativo?». Così Matteo Salvini, leader della Lega, all’evento «Il Futuro della Destra in Europa» in diretta su Facebook. E sulla riforma della giustizia: «È stato un odei temi più sottolineato da Mattarella. Il centrodestra oggi è una coalizione in Italia? No, mi sembra evidente. Quando la candidata alla presidenza della Repubblica alla prova dell’aula si è vista sparire 70 voti di cui 40 di Forza Italia qualcosa significa. A mio avviso c’è un ragionamento miope che guarda al proprio orto. Leggo che qualcuno sta cercando anima e obiettivo comune con Renzi e Mastella, io non sono nessuno per giudicare, ma sono vecchi esperimenti. Sto lavorando a una Lega sempre più salda e i referendum sono un banco di prova per il cosiddetto centrodestra e permettetemi di sottolineare ’cosiddettò, si è sciolto come neve al sole anche se sono stato il primo a credere all’unità. Più che le parole, contano i fatti».

