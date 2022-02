Centrodestra, la coalizione rinasca sul presidenzialismo

Francesco Storace 05 febbraio 2022 a

a

a

L’occasione è su un piatto d’argento. Quel centrodestra dato per spacciato dopo il voto sul Quirinale avrà a fine febbraio la possibilità di dimostrarsi vivo. Nella conferenza dei presidenti di gruppo della Camera il capogruppo di Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida ha sollecitato la calendarizzazione della proposta di legge costituzionale che punta al presidenzialismo.

Elezione diretta del Capo dello Stato con una serie di regole conseguenziali. Una riforma da molto tempo attesa e che potrebbe finalmente approdare al voto delle Camera. La prima firma è della Meloni. La domanda da farsi è che cosa faranno gli altri partiti e soprattutto il centrodestra. Perché si tratta di un tema che sta da sempre nell’agenda della coalizione. Matteo Salvini fa sapere di aver dato “input” ai suoi per valutarla seriamente, anche se non sfugge che le sinistre faranno di tutto, con vari cavilli parlamentari, per non farla discutere. Ma quel che conta, agli occhi dei cittadini che vogliono appropriarsi dello scettro del sovrano, è sapere chi è favorevole o contrario. Entro fine mese se ne saprà di più.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.