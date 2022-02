Applausi e standing ovation, il primo record di Mattarella

03 febbraio 2022 a

Quasi quaranta - per la precisione 37 - i minuti del discorso. È la durata del messaggio alla Nazione fatta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella in aula alla Camera davanti al Parlamento in seduta comune, con i delegati regionali in occasione del giuramento per il suo mandato. Una fragorosa e prolungata standing ovation ha salutato il messaggio dato ai grandi elettori e al Paese dal Capo dello Stato riconfermato per il suo bis.

La lunga standing ovation finale dell’Aula della Camera per Sergio Mattarella è durata 4 minuti e 25 secondi. L’ovazione finale è stata l’ultima di numerosi altri momenti in cui la platea dei grandi elettori si è alzata in piedi per applaudire. Gli applausi totali sono stati circa 50 (per la precisione 53). Alla fine del discorso il presidente della Repubblica, che aveva tolto la mascherina per parlare, ha rivolto alcuni sorrisi e fatto cenni di ringraziamento.

