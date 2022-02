Salvini positivo al Covid con la macchina da scrivere al posto del computer. Il clamoroso sfottò di Osho

03 febbraio 2022 a

Matteo Salvini rassicura tutti: ho il Covid ma sto bene. E per farlo pubblica sui suoi profili sociale una foto direttamente dalla sua casa di Roma.: "Sono in buona compagnia: ai milioni di Italiani positivi e poi guariti, da oggi mi aggiungo io! Giornata di lavoro come tante altre, tampone di controllo come tanti altri, nessun sintomo, ma risultato positivo. A casa al volo qui a Roma, armato di computer, telefono e pazienza". Ma c'è un particolare che non sfugge ai più attenti. Dietro di lui si vede una vecchia macchina da scrivere, il computer non c'è. E fioccano le battute, come quella di Osho: "E' uscito il Commodore 64, eh".

Il leader della Lega è stato tamponato prima di entrare alla Camera per il giuramento di Sergio Mattarella da presidente della Repubblica. Ed è in quel momento che ha scoperto di essere positivo al virus. A quanto si apprende sono due in totale i senatori risultati positivi, tra cui il leader della Lega.

