Pugno chiuso a Sanremo, si ribella anche l'Associazione Partigiani

La Rappresentante di Lista fa il pugno chiuso sul palco dell'Ariston. E si ribella anche l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani. «Il pugno chiuso è un gesto storico, l’occasione mi sembra sprecata. Il pugno chiuso ha un significato storico-politico, quindi ha un significato per il momento in cui è giusto usarlo, comunicare in quel modo lì. Ma collocato in una sede come Sanremo mi sembra fuori posto». A dirlo all’AdnKronos è Carlo Smuraglia, presidente emerito dell’Anpi, partigiano e politico, commentando il pugno chiuso esibito sul palco dell’Ariston dal duo Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina de La Rappresentante di Lista.

«Poi, certo - aggiunge - ognuno fa come gli pare, se vogliono salutare in quel modo lì, sono liberi, non è vietato, non è un’usurpazione, ma ogni cosa ha il suo posto, non è un’occasione politica, e in un’occasione come Sanremo io lascerei perdere, quel saluto non lo farei mai».

