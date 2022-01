"Mattarella bis non è una buona idea", la stoccata di Pasquino al Quirinale

30 gennaio 2022 a

"Il Mattarella bis non è stata una buona idea". La stoccata viene da Gianfranco Pasquino, docente di Scienza della Politica, che ha commentato la situazione politica italiana nel corso di "Agorà Weekend" su Rai3. Nel corso del talk show condotto da Giusi Sansone, il docente ha sottolineato l'importanza dell'alternanza nella vita delle istituzioni democratiche.

"Spero che Mattarella non giochi con i 7 anni del suo mandato - ha detto Pasquino - Scegliere il Mattarella bis non è stata una buona idea. Lo stesso Mattarella avrebbe dovuto spingere per la scelta di altre personalità che avrebbero potuto ricoprire quel ruolo. Insomma mantengo forti perplessità. Si chiede al presidente della Repubblica di sbrigliare la situazione politica ma lui può solo accompagnarla".

Infine l'ultima stoccata al centrodestra e ai protagonisti dei giorni del voto. "Non ha vinto nessuno - ha proseguito Pasquino - L'unico perdente è Salvini che negli ultimi giorni ha commesso tantissimi errori. Vorrei tanto sapere chi lo consiglia. Voleva dimostrare che è migliore della Meloni ma non è così. Ora mi chiedo: Draghi ha vinto o continuerà solo a galleggiare fino a fine legislatura?".

