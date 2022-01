Belloni donna dell'anno, la profezia di Enrico Mentana

28 gennaio 2022 a

a

a

Enrico Mentana lo aveva profetizzato. La donna dell'anno 2022 sarà Elisabetta Belloni. Lo scorso 30 dicembre il quotidiano Il Tempo aveva chiesto al direttore del Tg La7 un pronostico sui personaggi del nuovo anno. E Mentana non ha avuto dubbi: al primo posto del podio c'era proprio lei, Elisabetta Belloni. Ed è stato l'unico a farlo.

"Elezioni subito". Meloni all'attacco, dopo il presidente vuole il nuovo governo

Mentana rischia ora di diventare un vero e proprio profeta della nostra storia. In queste ore, infatti, la direttrice generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza sembra essere in pole position assoluta per la successione a Sergio Mattarella. E sarebbe la prima donna nella storia della Repubblica italiana.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.