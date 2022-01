Giorgia Meloni all'attacco: "Elezioni subito". Dopo il presidente serve il nuovo governo

28 gennaio 2022 a

a

a

“L’Italia ha solo un modo per uscire dal blocco creato da certa politica: elezioni subito per dare alla Nazione un governo degno di questo nome". La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni torna alla carica e ribadisce la necessità che si torni alle urne il prima possibile. "Dopo l’elezione del Presidente della Repubblica, la parola torni agli italiani” scrive sui social. Giorgia Meloni sembra quasi dettare l'agenda politica: quando l'accordo per l'elezione del presidente della Repubblica sembra quasi raggiunto sulla figura di Elisabetta Belloni, allo scadere della sesta votazione alla Camera, il pressing sul nuovo esecutivo appare come il prossimo imminente capitolo politico.

