Elezioni Quirinale, faida in Forza Italia: chi sfotte la Casellati su Twitter e l'amico storico che diserta il voto

Il centrodestra esce a pezzi dal flop Casellati ma a subire la batosta più grande, all'interno della coalizione, è senza dubbio Forza Italia. Proprio il partito che esprime la presidente del Senato, infatti, sarebbe quello nel quale si concentrerebbero la maggior parte di franchi tiratori.

E mentre parte la caccia ai sospettati - la numero uno e la rivale interna della Casellati, Annamaria Bernini, che doveva accomodarsi al vertice di Palazzo Madama prima che i gialloverdi le preferissero la collega - c'è addirittura chi rivendica il mancato appoggio alla presidente del Senato. Come il forzista Elio Vito, da tempo in aperta polemica con i vertici del partito, che si è astenuto e ha pubblicato su Twitter la foto con il tabellone che immortalava la sua scelta e ha accompagnato il tutto con un ironico "spiaze". Che poi era il modo in cui i tifosi romanisti prendevano in giro l'allora allenatore della Lazio Simone Inzaghi.

Ci sono poi gli assenti. Quelli di cui si sapeva da tempo - Marta Fascina, fidanzata di Berlusconi, è rimasta in ospedale accanto al Cavaliere - e quelli un po' a sorpresa. Tra questi anche l'avvocato Niccolò Ghedini. Che della Casellati è uno dei più cari amici. Al punto da immaginare che l'assenza sia dovuta a cause di forza maggiore, non certo alla volontà di danneggiare una persona così vicina. Ma nella guerra tra bande in Forza Italia non si può più mettere la mano sul fuoco su nulla.

