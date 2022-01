“Esito scontato, sarà Mario Draghi il nuovo presidente”. A Piazzapulita Paolo Mieli non ha il minimo dubbio

27 gennaio 2022 a

a

a

Paolo Mieli sull’elezione del nuovo presidente della Repubblica non ha alcuna incertezza e continua a portare avanti la croce Mario Draghi. L’ex direttore del Corriere della Sera è ospite nella puntata del 27 gennaio di Piazzapulita, talk show del giovedì di La7 condotto da Corrado Formigli, e porta avanti senza esitazioni la sua previsione per il Quirinale: “Penso che siamo alla fase finale, anche se sono due o tre sere che ti avrei dato la stessa risposta. Immagino non si possa andare oltre la fine di questa settimana. E l’esito a mio avviso è scontato, sarà Mario Draghi il nuovo capo dello Stato. Guardo queste cose dall’alto, come se vivessi in un altro paese, senza seguire nevroticamente queste cose del minuto per minuto. È la cosa che ha più senso e più passa il tempo e più me ne convinco”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.