Presidente della Repubblica e terza votazione, spunta la carta Pierferdinando Casini

Terza giornata di votazioni alla Camera per l'elezione del presidente della Repubblica. Nonostante la terna di candidati dei leader di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia con Carlo Nordio, Marcello Pera e Letizia Moratti, non si negano sorprese dell'ultima ora. Fonti parlamentari raccontano che sul tavolo ci sarebbe anche la proposta di lanciare la candidatura di Pier Ferdinando Casini. Il profilo dell'ex presidente della Camera metterebbe d'accordo tutti. Lo annuncia in diretta nel corso della sua Maratona anche Enrico Mentana. E in molti confermano: "Casini c'è, è un'ipotesi che è in campo".

Il giorno numero tre dell'elezione del Capo dello Stato è quello in cui Lega e Forza Italia hanno annunciato scheda bianca anche stavolta. E l'indicazione del centrosinistra (Pd, M5S e Leu) è la stessa. Diversa la linea di Fratelli d'Italia: i senatori non hanno risposto alla prima chiama, ma dalla seconda sulla scheda hanno scritto il nome di Guido Crosetto "per smuovere le acque". Le trattative tra i partiti proseguono con Maria Elisabetta Casellati sullo sfondo. "È la seconda carica dello Stato, ha una storia personale che la rende idonea per delle convergenze e dunque può essere un punto di approdo" spiega il deputato di Forza Italia Gianfranco Rotondi.

