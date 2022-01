Stasera Italia, Nicola Porro non fa prigionieri sul Quirinale: divisioni laceranti ovunque

Federica Pascale 25 gennaio 2022 a

“Oggi non s’è fatto un grande passo avanti” afferma Nicola Porro, ospite della puntata di martedì 25 gennaio di Stasera Italia, il talk condotto da Barbara Palombelli su Rete4. L’idea del centrodestra di proporre tre nomi di alto profilo per il Quirinale non è stata un successo, visto che “tutti sanno che non saranno i veri candidati”. Secondo il giornalista, il rituale della democrazia è mortificato: “Stanno facendo le vere trattative in privato e nel frattempo contiamo le schede inevitabilmente bianche”. E confida in studio un pettegolezzo sul centrosinistra, che sembra avesse voluto contrapporre a quei tre nomi del centrodestra, un rosa alternativa. Tuttavia, “alcuni del Partito Democratico erano contrari. Sono entrati con l’idea di una rosa di uomini e donne di alto livello” ma poi hanno fatto un passo indietro.

Secondo Porro: “Sono divisi tutti. Oggi il centrodestra ha fatto finta di essere unito. L’idea di un accordo tra tutti è molto più difficile di un accordo tra alcuni che porti alla maggioranza il quarto giorno”. Tra un anno si vota, e le forze politiche sanno che i prossimi mesi saranno difficili. Sono in arrivo molti fondi da spendere ma anche molte problematiche da dover affrontare. “Chiunque arrivi al governo, politico e non tecnico, rischia di dare uno spazio enorme all’opposizione”. Ad ogni modo, la speranza è che la politica faccia il suo: “Non posso credere che l’Italia, pur di non andare a votare, si trovi un altro tecnico a Palazzo Chigi”.

Quirinale ed elezioni: secondo @NicolaPorro oggi non si è fatto nessun passo avanti e il centrodestra ha fatto finta di essere unito. #StaseraItalia pic.twitter.com/250XbBgajt — Stasera Italia (@StaseraItalia) January 25, 2022

