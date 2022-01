L'Aria Che Tira, Giuseppe Conte scarica la sinistra e fa arrabbiare Luigi Di Maio: "Non poniamo veti"

24 gennaio 2022 a

"Non poniamo veti su personalità di alto profilo, abbiamo convenuto diffusamente che l'obiettivo è preservare la continuità dell'azione di governo". Giuseppe Conte sconfessa Enrico Letta e con la dichiarazione ai microfoni de L'Aria Che Tira su La7, lunedì 24 gennaio, scarica la sinistra e getta nel caos il Movimento Cinque Stelle. "Il centrodestra è legittimato a presentare dei nomi" spiega il leader brillino che però boccia chiaramente la candidatura di Mario Draghi: "L'obiettivo è preservare la continuità dell'azione di governo. Ci sono famiglie, imprese e cittadini che ci guardano, non possiamo poi fermarci per mesi per formare un nuovo governo".

