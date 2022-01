Black-out sul sito della Camera: "Non è possibile verificare l'autenticità dei dati ricevuti"

24 gennaio 2022 a

Alla fine delle votazioni del presidente della Repubblica il sito della Camera ha avuto dei mini black out, un problema forse dovuto alle troppe connessioni. Tutti i computer e le relative connessioni della sala stampa di Montecitorio hanno perso il collegamento alla rete internet. I tecnici - che si sono attivati subito per risolvere il guasto - hanno escluso un attacco hacker. Fatto sta che, dopo la porno incursione dei giorni scorsi sul sito del Senato, stupisce che sul sito della Camera sia comparsa la scritta: "La pagina che si sta cercando di visualizzare non può essere mostrata in quanto non è possibile verificare l'autenticità dei dati ricevuti".

