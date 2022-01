Altro che hacker: il porno-gate al Senato è frutto di una clamorosa svista social di Maria Laura Mantovani

19 gennaio 2022 a

Una diretta su Zoom ripresa dalla tv ufficiale del Senato ha mandato in onda un video porno nella versione di cartone animato hard, ma la colpa non sarebbe di un attacco hacker come denunciato inizialmente. Il convegno sulla trasparenza nella pubblica amministrazione organizzato dal gruppo a Palazzo Madama del M5S, con la senatrice e matematica Maria Laura Mantovani chiamata a moderare l’evento, è stato “colpito” dall’intromissione' hard Hentai, un disguido frutto probabilmente di una svista della stessa grillina.

Porno attacco al Senato. Hacker getta nel ridicolo la corsa al Colle

La Mantovani ha infatti condiviso pubblicamente il codice della call su Zoom e la password di accesso, permettendo quindi al buontempone di entrare e partecipare all’evento, condividendo poi le immagini dello schermo del dispositivo da cui stava assistendo al meeting. In molti hanno notato la leggerezza nel rendere pubbliche le credenziali e di non bloccare la condivisione dello schermo agli utenti che partecipavano come ospiti.

Lunedì 17 gennaio (15-18) convegno "Per una PA trasparente. Dati aperti per il decisore politico".

Diretta su:

- Zoom: https://t.co/xZm6nd7izH

ID riunione: 846 1800 0732

Passcode: 631228

- Facebook: https://t.co/iT46Rvo6KG

- https://t.co/UeTgzRS2hM#opendata pic.twitter.com/qGtGOyq9Lo — Maria Laura Mantovani (@mantolalla) January 15, 2022

