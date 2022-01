Alberto Zangrillo su Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele: "Il delicato momento politico..."

23 gennaio 2022 a

"Berlusconi al San Raffaele da stamattina". Il leader di Forza Italia si trova da questa mattina all'ospedale San Raffaele e si sta sottoponendo ai controlli clinici periodici, programmati da tempo inseriti in un protocollo standard. A precisarlo in una nota è il primario Alberto Zangrillo. "Proprio per la contemporaneità tra la scadenza dei controlli e il delicato momento politico, il presidente Berlusconi ha deciso di recarsi oggi in ospedale solo dopo aver comunicato le sue intenzioni rispetto alla candidatura per la Presidenza della Repubblica", si legge nella nota.

Il voto sul Quirinale che prenderà il via domani pomeriggio alle 15 (primo scrutinio). Il Cav oggi ha annunciato il ritiro della sua candidatura per il Colle: i tentativi dei fedelissimi di trovare i numeri necessari per essere eletto presidente della Repubblica non sarebbero andati a buon fine, ma anche per le sue condizioni di salute desterebbero preoccupazione.

Berlusconi era stato ricoverato al San Raffaele, l'ultima volta - proprio a causa della gastroenterite - dall'11 al 15 maggio scorso. Prima del ricovero, il leader di Forza Italia era rimasto nella sua villa di Arcore per una decina di giorni: vi era tornato il 30 aprile dopo un altro ricovero durato 24 giorni. Nel giugno 2016 il Cavaliere era stato operato al San Raffaele con un intervento a cuore aperto per la sostituzione della valvola aortica; nell’aprile 2019 era tornato in sala operatoria per un’occlusione intestinale.

Nel corso della giornata c'è stata anche una "lunga e cordiale" telefonata tra il leader della Lega Matteo Salvini e Berlusconi. Una conversazione durante la quale Salvini ha ribadito al Cavaliere il ringraziamento e la stima per quanto ha annunciato ieri. Nel corso della telefonata - si legge in una nota - Salvini e Berlusconi si sono confrontati sulla situazione politica. Proposte di alto profilo, donne e uomini, "sulla cui levatura difficilmente qualcuno potrà porre veti". E conclude: "Berlusconi è sereno e sta bene".

