Vertice parlamentari M5S, si teme lo "scherzetto" di Renzi: "Attenti alla quarta votazione"

Il M5S teme tranelli. Una paura concreta di restare fregati nell'elezione del presidente della Repubblica. E, a loro dire, c'è un indiziato principale da cui guardarsi. "Stiamo molto attenti a non considerare Matteo Renzi... Ha quaranta parlamentari e può essere determinante in un accordo col centrodestra: alla quarta chiama potrebbe farci uno scherzo. Stiamo molto attenti a far finta che non esista", dice Sergio Battelli, presidente M5S della Commissione politiche Ue della Camera, durante l’assemblea dei deputati grillini che si svolge in tarda serata e va avanti anche di notte.

Deputati e senatori grillini sono la principale forza politica in Parlamento. Hanno i numeri maggiori. Ma il rischio di defezioni è alto. Per questo Giuseppe Conte fa di tutto per tenere unite le truppe. "Vi chiedo di inviarci le vostre osservazioni, i mal di pancia più grandi, le principali criticità sui profili" per il Quirinale "che emergono dai giornali" in modo da farlo presente, ha detto ai colleghi il capogruppo M5S Davide Crippa. E il collega Stefano Buffagni, ex viceministro dello Sviluppo economico, invita tutti a non disdegnare l'eventualità di Draghi al Colle: "La priorità è garantire che il Paese non abbia danni sull’andamento del Pnrr... Dobbiamo cercare di mantenere la massima unione. Dobbiamo avere l’onestà intellettuale di dire che quello di Draghi non possiamo non considerarlo un profilo di altissimo livello: può essere una garanzia importante per il Paese".

