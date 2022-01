Quirinale, Sgarbi svela la mossa di Berlusconi che cambia tutto. Ecco il nome che farà

20 gennaio 2022 a

Vittorio Sgarbi svela la prossima mossa di Silvio Berlusconi. "Cav è in pausa di riflessione, non tornerà a Roma - spiega il parlamentare e critico d'arte - lui è ad Arcore per trovare un nome da indicare al posto del suo. Immagino che questo nome possa uscire prima di lunedì e che possa arrivare anche per iscritto, da remoto". Sgarbi lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora. E quale sarà il nome che potrebbe fare il Cavaliere? "Non sono più convinto che sarà Sergio Mattarella, non credo. Ma proporrà un nome e io so quale sarà". Un uomo o una donna? "Non lo posso dire". Può essere una donna come la Moratti? "No, lo escludo". Marta Cartabia? "Secondo me non sa chi sia". La Casellati? "Non lo so".

Giorgia Meloni ha detto che il vertice del centrodestra va fatto prima di lunedì. Lei crede che sarà così? "l vertice lo si può anche auspicare - aggiunge Sgarbi- ma se non devi essere eletto perché devi venire a Roma? Sei un parlamentare europeo, stai ad Arcore e rimani lì". Insomma, per Sgarbi il Cav avrebbe maturato la decisione di non correre per il Quirinale, ma sarebbe deciso a fare lui il nome attorno a cui tutto il centrodestra, e non solo, dovrebbe aderire.

