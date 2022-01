"Candidato non capo politico al Colle", la stilettata dem a Enrico Letta: pensa a se stesso? 

Gianfranco Ferroni 18 gennaio 2022 a

POù si avvicina l’elezione del prossimo presidente della Repubblica, più nel Pd aumentano le analisi dedicate alle frasi pronunciate dal segretario Enrico Letta. Una, in particolare, ha sconcertato numerosi parlamentari: «Il candidato non sia un capo politico». Alcuni hanno commentato. maliziosamente: «Non sarà che lui stesso pensa di andare al Quirinale? Visto che non è un capo politico...».

