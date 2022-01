Danni da vaccino, passa il risarcimento per le reazioni avverse

17 gennaio 2022 a

Danni da vaccino, passa l'emendamento per il risarcimento delle reazioni avverse. In Commissione Affari Costituzionali del Senato è stato approvato l'emendamento che tutela i cittadini che riportassero danni da vaccino anti-Covid. Al provvedimento hanno contribuito il senatore della Lega Ugo Grassi con i colleghi senatori Augussori, Calderoli, Pirovano e Riccardi.

L'emendamento prevede che, ai soggetti sottoposti ad obbligo vaccinale ai sensi del decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172 che abbiano riportato a causa di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV2 lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n.210”. (La 210/92 è la legge per indennizzare i soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati).

Grazie a questa determinazione della Lega approvata in Senato, eventuali danni da vaccinazione anti-covid, vengono equiparati, ai fini di un risarcimento, a quelli derivanti dalle vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana così come prevede la legge 210 del 1992. I promotori dell'emendamento hanno chiesto che la dotazione prevista per tali risarcimenti sia incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

