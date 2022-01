Otto e mezzo, Andrea Scanzi senza freni su Draghi: "Neanche in Corea del Nord". Lilli Gruber allibita

12 gennaio 2022 a

"Con 100 euro di multa si convince un no vax?". Andrea Scanzi in collegamento con "Otto e mezzo" nella puntata di mercoledì 12 gennaio sottolinea le difficoltà di Draghi nella lotta alla pandemia e lascia senza parole la conduttrice Lilli Gruber per l'affondo ferocissimo contro il premier. Draghi secondo il giornalista sarebbe poco lucido per la corsa al Quirinale: "Si sta inseguendo il virus come ai tempi di Conte. Draghi è poco lucido per via della corsa al Quirinale. Con 100 euro di multa si convince un no vax?" domanda. "Ha preso piccole decisione che pesano pochissimo, è partito tardi con la terza dose - sottolinea - un errore gravissimo che pagheremo a caro prezzo. Ha sbagliato qualche dichiarazione: quando con il Green pass ci ha detto che avremmo creato un universo sicuro ha detto qualcosa di scientificamente fasullo. Ci mette pochissimo la faccia e solo quando è costretto a farlo. Non inizi una conferenza stampa dicendo rispondo a tutto tranne a quello di cui non ho voglia. Questo lo fai in Core del Nord". "Era sul Quirinale, non la sua vita privata" sottolinea l'ospite in studio, il giornalista Alessandro Giuli. "Appunto, un tema dirimente".

