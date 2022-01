Avremo tanti studenti in dad, Pregliasco sull'apertura delle scuole

11 gennaio 2022 a

a

a

L'apertura delle scuole dopo le vacanze di Natale fa paura anche ai virologi. Se n'è parlato durante Agorà condotto su Rai3 da Luisella Costamagna. Il professor Pregliasco mette in guardia sulle conseguenze della ripresa delle lezioni in presenza. "Nel prossimo futuro ci saranno momenti difficili - ha detto Pregliasco - Tenere aperte le scuole è molto impegnativo ed è un elemento di forte rischio".

Pregliasco mette in relazione le lezioni in presenza con il conseguente aumento della didattica a distanza. "E' una sfida che presenta dei rischi e porterà tanti studenti in dad - prosegue Pregliasco - Stiamo provando a tornare alla normalità ma già ora abbiamo un affaticamento non da poco".

"La quarantena ridotta s'ha da fare". Il virologo Pregliasco si trasforma in Manzoni

Poi il discorso si sposta sul vaccino contro Omicron in arrivo a marzo. "E' necessario procedere - ha concluso Pregliasco - La tecnologia a Rna rende la tempistica assolutamente realistica. Andremo verso una strategia vaccinale che si accoppierà alla strategia antinfluenzale per i soggetti fragili e quelli più a rischio".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.