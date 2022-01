Enrico Letta schiaffeggia i Cinquestelle per il Colle. E loro zitti

08 gennaio 2022

"Mi ha stupito un articolo apparso sul Corriere della Sera di Francesco Verderame, che è uno dei migliori cronisti politici, che ha raccontato cosa Enrico Letta vorrebbe imporre ai Cinque Stelle". Il vice direttore de Il Tempo Francesco Storace sui sociale [GUARDA] commenta il retroscena clamoroso sul Quirinale: "In caso di presenza della candidatura di Silvio Berlusconi al Colle gli avrebbe chiesto di restare fuori dall'aula perché non si fida di loro". Quindi il segretario del Pd schiaffeggia i grillini? Voi fuori dall’aula se Berlusconi è candidato al Colle. "Non si fida del voto segreto. E loro, zitti, se la tengono…" sottolinea Storace.