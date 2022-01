Le signore romane cercano voti per Simonetta Matone

Gianfranco Ferroni 07 gennaio 2022 a

Le esponenti dell’aristocrazia e del bel mondo romano percorrono il centro storico a caccia di voti per aiutare Simonetta Matone, candidata per il centrodestra alle elezioni politiche suppletive nel primo collegio.

Per conquistare il seggio liberato dal neo sindaco della capitale Roberto Gualtieri, Matone ha sguinzagliato un gran numero di signore consegnando a ognuna un «viario», ovvero il caro, vecchio, stradario, in vista dell’appuntamento elettorale del 16 gennaio: tra incontri e telefonate, il team si è scatenato anche durante le festività, ricordando ad amici e conoscenti di andare a votare. Perché il pericolo numero uno, per l’ex magistrato, è l’astensionismo: i votanti del collegio sono 160 mila. Obiettivo, conquistare le zone interessate, palmo a palmo.

