Clima infuocato nella Lega. “Ingiustificabile ed insostenibile”, Da Re infilza Salvini per le ambiguità sul vaccino

06 gennaio 2022 a

a

a

Un militante di lungo corso della Lega dice basta alle posizioni di Matteo Salvini sul vaccino. Toni Da Re, iscritto alla Lega Nord-Liga Veneta dal 1982 ed ex sindaco di Vittorio Veneto, bacchetta pesantemente il segretario del suo partito: “L’ambiguità del mio partito e del mio segretario sui vaccini mi sta mettendo a disagio da tempo. È sempre stata ingiustificabile, ora è diventata insostenibile. Insistono, senza rendersi conto che così facendo la Lega romana si mette contro la Lega dei territori. Con questo atteggiamento ostacolano i nostri governatori, Zaia, Fontana e Fedriga, i nostri tanti sindaci, tutti gli amministratori leghisti che da due anni si battono per sconfiggere la pandemia. Mettono i bastoni tra le ruote agli imprenditori che tra mille difficoltà causate dai contagi e dalle quarantene si dannano l'anima per restare aperti e continuare a lavorare. Ci rendiamo conto che il vaccino è l'unica arma che abbiamo contro il virus? Forse qualcuno in Parlamento non ha l'esatta percezione di quello che patiscono gli amministratori sul territorio”.

Obbligo di vaccino a partire da 50 anni. Sanzioni fino a 1500 euro, scontro con la Lega

L’eurodeputato leghista viene da sempre considerato un politico molto attento agli umori della base e non nasconde il suo disappunto nell’intervista al Corriere della Sera: “Nella mia Vittorio Veneto abbiamo dovuto trasformare l'ospedale in Covid hospital per poter fronteggiare i malati. Una scelta obbligata che stiamo pagando a caro prezzo come comunità. E loro cincischiano sull’obbligo. Sono assolutamente favorevole all’obbligo, da subito. Anche io mi sono vaccinato con perplessità e sì, un po' di paura. Ma l'ho fatto perché, oltrepassato un certo limite, non resta che fidarsi della scienza. Ho visto conoscenti morire dopo aver rifiutato l'iniezione, in attesa di chiarirsi le idee e ragionarci su ancora un po'. Davanti a una situazione del genere noi facciamo il balletto del sì-no-nì? Siamo matti?. Il 90% degli italiani - conclude il ragionamento Da Re - è vaccinato, noi chi vogliamo rappresentare, la minoranza della minoranza? Se qualcuno nel mio partito fa questi ragionamenti, gli regalo una calcolatrice e un bel manuale d'istruzioni della politica”.

Lavoratori discriminati: Draghi per paura del M5s non toglie soldi ai no-vax con il reddito grillino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.