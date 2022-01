La clamorosa sorpresa in cdm: si rischia l'assenza eccellente sull'obbligo vaccinale

04 gennaio 2022 a

a

a

Mario Draghi non ha dubbi sul super green pass obbligatorio sul posto di lavoro ed ha dato l’input alla sua squadra, che domani si appresta a ratificare tale misura nel Consiglio dei ministri. Ma la situazione è tutt’altro che tranquilla in seno al governo. Confindustria, rivela La Stampa, ha dato un parere favorevole alla norma anti-Covid, ma nella Lega non sono così convinto di una stretta e soprattutto il Movimento 5 Stelle sta affrontando una violenta crisi interna.

Rivoluzione su quarantena obbligatoria e isolamento: niente più malattia pagata

“Il M5S si sta dilaniando in posizioni contrapposte. Al punto che potrebbe anche decidere di astenersi in Cdm, un'opzione che si sta valutando per uscire dall'impasse evitando così una violenta rottura interna. I ministri, di fatto, stanno per essere sconfessati. Anche per questo motivo il capodelegazione del M5S, il ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli, sta meditando di non partecipare al Cdm” la ricostruzione effettuata dal quotidiano torinese. Un retroscena che farebbe quindi andare in scena il Cdm con un’assenza di peso, visto che lo stesso Patuanelli era andato pubblicamente incontro a Draghi sul tema dell’obbligo vaccinale.

Governo in frantumi sull'obbligo vaccinale. La doppia strada per Draghi: non escludiamo nulla

Rendere l’inoculazione contro il Covid obbligatoria, il pensiero dentro la truppa grillina, avrebbe numerose problematiche di carattere giuridico e andrebbe preferita la strada della certificazione verde rafforzata sul posto di lavoro. Un pensiero che è stato comunque fatto anche da numerosi tecnici che orbitano a Palazzo Chigi. Ma è ancora tutto in ballo e fonti vicine a Draghi fanno sapere che non è affatto scontato che si procederà soltanto con il super green pass, anche la chance di un obbligo vaccinale secco, valido per tutti i maggiorenni, è in ballo. L’impatto sociale di una tale decisione non lascia affatto indifferente il governo, ma si riuscirebbero a coprire anche tutte quelle persone anziane non vaccinate e ormai fuori dal mondo del lavoro e tutti i disoccupati. Il solo super pass lascerebbe comunque scoperta una bella fetta d’italiani.

"Il Covid una malattia mentale". Il leghista Siri boccia i vaccini: "Solo dei farmaci flop"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.