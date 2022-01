Taglio di tasse e bollette e via il Covid: i buoni propositi di Matteo Salvini ad inizio 2022

03 gennaio 2022 a

“Sto lavorando per arrivare a un taglio di tasse e bollette già nelle prossime settimane”. Il 2022 è appena iniziato e Matteo Salvini ha le idee ben chiare su quali siano le priorità per l’anno nuovo: “Come ho iniziato il 2022? Anche in queste ore sto lavorando per arrivare a un taglio di tasse e bollette già nelle prossime settimane, prima dell’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, scelta determinante per il futuro dell’Italia. Che il 2022 si porti via Covid, difficoltà, chiusure, discriminazioni e paure, per restituire agli Italiani sorriso, lavoro e serenità che meritano”.

Il leader della Lega, in una serie di virgolettati consegnati ad Affari Italiani, non dimentica tutte le altre battaglie del Carroccio: “Ovviamente i temi immigrazione, sicurezza e giustizia, accantonati da quasi tutta la politica ma sempre importanti per la Lega e per gli Italiani, saranno centrali nella mia azione e nel mio impegno. Anche perché, una volta al mese a partire dal 21 gennaio, sarò in Tribunale a Palermo per un processo in cui rischio 15 anni di carcere per aver difeso i confini del mio Paese. ‘Male non fare paura non avere’ mi diceva la mia cara nonna, e io - chiude Salvini - sono assolutamente tranquillo. Buon anno nuovo e, soprattutto, grazie per la fiducia”.

