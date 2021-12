Quirinale, in Europa c'è chi spinge per Silvia Costa. "Piacerebbe anche a Berlusconi..." retroscena bomba

Gianfranco Ferroni 31 dicembre 2021 a

È un ambasciatore straniero che ne ha viste di tutti i colori, e conosce Bruxelles e dintorni come le sue tasche per passione più che per missione diplomatica: «Ho tanti amici nel Pd, e non solo, e loro mi dicono che nella corsa per conquistare il Quirinale dei nomi di Paolo Gentiloni e David Sassoli non sanno che farsene. Da osservatore invece vedrei bene un'altra persona, parlamentare di lungo corso in Italia ed in Europa».

Chi sarà? L'interlocutore giramondo lancia l'indizio: «Ora è commissario straordinario di governo per il recupero dell'ex carcere borbonico sull'isolotto di Santo Stefano a Ventotene. Piacerebbe anche a Silvio Berlusconi».

Svelato l'arcano: si tratta di Silvia Costa. Il suo nome fino ad oggi non era mai uscito allo scoperto: vedremo quanto pesa la spinta europea

