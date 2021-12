Pronti al Mattarella bis? Spunta l'incredibile ipotesi per il Quirinale

29 dicembre 2021 a

Con l'Italia nel pieno della quarta ondata, che sta facendo registrare contagi da record aggiornati tristemente giorno dopo giorno, potrebbero esserci effetti anche sulle elezioni del Presidente della Repubblica.

Draghi riesce a far peggio di Monti. Il ritmo da record sulle richieste di fiducia

Il voto è programmato per fine gennaio e ora spunta una nuova clamorosa ipotesi. Secondo Dagospia, "il vero spauracchio delle elezioni del nuovo capo dello Stato è che si possa vere, tra i grandi elettori, un tasso di positivi dell'8-10%. In questo caso i partiti sarebbero costretti a prendere atto della situazione e a rivolgersi a Mattarella per un bis".

Dagospia la chiama la "variante Mattarella". Uno scenario al momento lontano, ma anche al Quirinale non si può far altro che vivere alla giornata.

