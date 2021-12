Mario Draghi ha mentito all'Italia. Ora servono le scuse e l'ammissione del disastro green pass

29 dicembre 2021 a

Una durissima presa di posizione nei confronti di Mario Draghi. Nel corso della puntata del 29 dicembre de L’Aria che Tira, programma di La7 condotto da Francesco Magnani per l’occasione, è ospite in collegamento Francesco Donzelli, che lancia diversi siluri al capo del governo: “ I numeri che stiamo vedendo in queste ore confermano due cose. La prima è che grazie ai vaccini si sta evitando un’ecatombe, senza la vaccinazione sarebbe stata una tragedia con tutti questi contagi. La seconda è che il vaccino non ha bloccato il contagio. Il contagio è così esploso perché si è puntato sul green pass come unica arma per fermare il Covid. Oggi abbiamo il disastro perché non si sono fatte cose utili, come il potenziamento dei mezzi pubblici, l’areazione forzata dei locali, interventi sulle scuole. Tutte cose che non si sono fatte e si puntato solo sul green pass. Oggi - sottolinea il deputato di Fratelli d’Italia - c’è la conseguenza che con l’esplosione del contagio si rischia di bloccare l'Italia, quindi non si può più consentire la quarantena a tutti i contagiati perché altrimenti si chiudono gli ospedali, si fermano le forze dell’ordine, chiudono gli uffici pubblici”.

Pronta la denuncia sul Covid per Draghi. “Procurato allarme” e grave errore sui morti

“Il contagio è così esploso per l’incapacità del governo di fare la strategia giusta, per cui ora siamo in difficoltà. Draghi - Donzelli è scatenato e chiede al conduttore di terminare il discorso senza interromperlo - ha mentito all’Italia dicendo che quelli con il green pass saranno sicuri di non essere contagiosi e di non poter essere contagiati. Può almeno ora ammettere di aver sbagliato e chiedere scusa? Ascolti l’opposizione”. Magnani rivolge un'altra domanda a Donzelli: "Fratelli d'Italia, che ha diverse volte invocato coraggio, può sostenere l'obbligo vaccinale sul lavoro se il governo lo proponesse?". La replica dell'onorevole: "Se il governo si prende la responsabilità di dire che i vaccini sono sicuri e che si toglie la manleva siamo contenti che si vaccinano più persone. In Italia siamo tanti vaccinati, il problema è che in tanti si stanno contagiando nonostante il vaccino, che non può essere l'unica soluzione. Mentre si parla di vaccinare quei pochi no-vax rimasti il governo inizi ad investire in altri interventi necessari".

