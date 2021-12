Controcorrente, il dubbio tremendo di Pecoraro Scanio sul Quirinale: troppi nomi di donne, così rischiano

28 dicembre 2021 a

Alfonso Pecoraro Scanio lancia l’allarme sul Quirinale e sulla possibile elezione di una presidente donna per la prima volta della Repubblica. Il presidente della Fondazione UniVerde ed ex ministro è ospite in collegamento di Controcorrente, talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili, e sposa la proposta di Giuseppe Conte su un’inquilina al Colle, ma avverte che così si rischia di avere l’effetto opposto: “Credo che sia assolutamente credibile che nel 2022 il Paese possa eleggere una donna. Non ci solo i kingmaker, ma anche i queenmaker. C’è chi cerca di nominare una regina e non un re. Già durante l’elezione di Sergio Mattarella si parlò di Livia Pomodoro, presidente del Tribunale di Milano, si parlava di una presidentessa del Nord dopo il mandato a Napolitano, uomo del Sud. Adesso vedo tante donne buttate lì, ma ho sempre paura quando i nomi sono tanti che valga il detto ‘Chi entra Papa in conclave ne esce cardinale', credo che valga pure per una papessa. Non facciamo questi nomi, rischiano di essere bruciati”

Conte vuole una donna al Quirinale? @PecoraroScanio: "È assolutamente credibile che nel 2021 il Paese possa eleggere una donna" #Controcorrente pic.twitter.com/qKzZ5nF94n — Controcorrente (@Controcorrentv) December 28, 2021

