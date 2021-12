“Mina il sistema democratico”. Strumenti inutili, liberticidi ed economicidi: Santanchè a valanga contro Draghi

26 dicembre 2021 a

Daniela Santachè è furiosa con l’opera del governo Draghi sul Covid e non nasconde tutta la sua insoddisfazione. La senatrice di Fratelli d’Italia, in una nota, ha preso una dura posizione sulla gestione del Covid e lo fa partendo dall’ultima novità dell’Oms sui sistemi di areazione e i rischi del virus: “Oggi l’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità, sottolinea l’importanza della ventilazione meccanica, oltre al distanziamento, l’uso della mascherina, l’igiene delle mani e soprattutto l’inoculazione del vaccino, per combattere il Covid e la variante Omicron. Da molti mesi Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni la chiedono a un governo rimasto anche su questo tema colpevolmente sordo e con il presidente Acquaroli già da tempo l’abbiamo prevista nelle scuole della Regione Marche. Invece di imporre strumenti inutili, liberticidi ed economicidi come il Green pass, Draghi e la sua maggioranza minestrone dovrebbero ascoltare i buoni consigli di una opposizione sempre costruttiva nonostante - l’affondo finale - i loro continui tentativi di minare il sistema democratico a colpi di fiducia”.

