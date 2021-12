Terrorismo, morte dell'Italia e farmacie ricche: la rabbia incontenibile di Alberto Zangrillo sul Covid

26 dicembre 2021 a

a

a

Un altro messaggio su Twitter al veleno da parte di Alberto Zangrillo, più che stufo di come si sta raccontando la situazione del Covid in Italia. “Santo Stefano, ore 10 a Milano. 200 metri di coda per alimentare le casse delle farmacie, il terrorismo giornalistico e certificare la morte del Paese” il cinguettio del primario del reparto Anestesia e rianimazione del San Raffaele di Milano, che ha accompagnato il post ad una foto per testimoniare la lunga fila all’esterno di una farmacia dove vengono effettuati i tamponi in grado di rilevare il Covid. Già prima di Natale il nuovo presidente del Genoa, squadra di calcio, era sbottato così: “Quando il Paese sarà irrimediabilmente distrutto ne chiederemo ragione agli scienziati e ai giornalisti innamorati del COVID19. #Paranoia”.

#SantoStefano, ore 10 a Milano.

200 metri di coda per alimentare le casse delle farmacie, il terrorismo giornalistico e certificare la morte del Paese. pic.twitter.com/fqcKSobjKy — Alberto Zangrillo (@azangrillo) December 26, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.