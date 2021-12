Il regalo di Natale per Matteo Salvini: il sondaggio di Nando Pagnoncelli e il controsorpasso su Giorgia Meloni

24 dicembre 2021 a

La Lega ritorna ad essere il primo partito del centrodestra, scavalcando Fratelli d’Italia. Sotto l’albero di Natale arriva il sondaggio di Nando Pagnoncelli, amministratore delegato di Ipsos Italia e noto sondaggista, che ha inquadrato l’attuale situazione politica italiana sul Corriere della Sera. Alle spalle del Partito Democratico, in testa nella lista dei partiti italiani con il 20,7%, si attesta il Carroccio di Matteo Salvini, che guadagna un punto percentuale e tocca il 20,1%, ad una distanza minima dagli uomini di Enrico Letta.

L’exploit leghista nel mese di dicembre si spiega con il calo di FdI di Giorgia Meloni, che scende di un punto e si attesta al 18,8%. I primi tre partiti sono quindi riuniti in meno di due punti percentuali, una differenza praticamente risibile vista la poca rilevanza statistica. Si piazza al quarto posto il Movimento 5 Stelle con il 16,4%, in crescita dello 0,9%, seguito da Forza Italia con l’8,7%. La coalzione di centrodestra, composta da Lega, FdI e FI sfiora il 50%: il centrosinistra è surclassato grazie ad un complessivo 47,6%.

Andando nello specifico a guardare i numeri dei leader politici scendono i gradimenti di Giuseppe Conte e Silvio Berlusconi, così come quello del presidente del Consiglio Mario Draghi. L’indice di gradimento del governo va giù di quattro punti dal 63% a 59%, mentre quello personale del premier è in diminuzione di due punti, dal 64% a 62%. I dati dell’esecutivo restano sempre alti, ma nelle ultime settimane vanno registrate delle insoddisfazioni percepite dagli italiani, in primis per colpa del Covid. L’aumento dei contagi pone dei dubbi sulle misure adottate per contrastare la pandemia e a pesare sull’umore dei cittadini è il fatto che le festività di Natale e Capodanno saranno vissute con ansia e preoccupazione per un mancato ritorno alla normalità. Possibile effetti su Draghi sono relativi anche alla manovra e allo scontro con i sindacati.

