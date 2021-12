Minacce e diffamazioni su Facebook contro Renato Brunetta: 4 denunciati

22 dicembre 2021 a

La Polizia Postale di Roma ha identificato e denunciato quattro persone indagate per il reato di diffamazione aggravata in seguito alla denuncia del ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta che ha segnalato commenti gravemente diffamatori nonché minatori contro di lui pubblicati su Facebook. Dopo una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, condotta attraverso accertamenti informatici, pedinamenti virtuali, acquisizione di informazioni in rete e perquisizioni domiciliari, queste ultime attività realizzate dai Compartimenti Polizia Postale e delle Comunicazioni di Milano, Torino e Napoli, la Polizia Postale di Roma ha identificato quattro persone.

