Le donne si prendono tutti i telegiornali Rai. E Renato Brunetta se la spassa con i suoi vini

Gianfranco Ferroni 21 dicembre 2021 a

a

a

Da viale Mazzini filtrano gli «identikit in rosa» per le prossime, imminenti, nomine nei telegiornali della Rai: in quello diretto da Monica Maggioni, in forte crescita le quotazioni di Natalia Augias ed Elisa Anzaldo. Anche al Tg2 è da registrare l'avanzata delle donne, con in pole position il nome di Mariarita Grieco.

Intanto i vini Doc Roma sono stati accolti nelle sale di Palazzo Colonna: non poteva mancare il ministro Renato Brunetta, in mezzo alle sue etichette. Sì, perché la sua cantina fa parte di quelle del Consorzio Roma Doc, presentate nella Coffee House.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.