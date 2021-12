Espulsione non valida, Lezzi e altri 5 senatori reintegrati nel M5s

22 dicembre 2021 a

«Come ho dichiarato ormai 10 mesi fa, in seguito all’espulsione dal gruppo parlamentare del M5S, ho presentato ricorso al Collegio di garanzia del Senato oltre che al Tribunale civile». Lo scrive su Facebook la senatrice ed ex ministra del Sud, Barbara Lezzi. «Ho sempre ritenuto ingiusto l’allontanamento dal gruppo in quanto, in osservanza dello statuto vigente in quel momento, avevo richiesto che venisse rifatta la votazione in cui si chiedeva se sostenere o no il governo Draghi con tutti dentro compresi Salvini, Renzi e Berlusconi - continua -. La mia richiesta nasceva dal fatto che la previsione contenuta nel quesito non aveva trovato accoglimento nella composizione del Governo. Oggi il collegio di garanzia del Senato della Repubblica ha dichiarato nulla la mia espulsione e quella di altri 5 colleghi che, come me, avevano presentato ricorso».

«Da oggi faccio di nuovo parte del gruppo parlamentare del M5S ed osserverò principi e valori che mi hanno permesso di rivestire il ruolo di senatrice compresi quelli di non concedere la fiducia ad un governo Draghi ma di valutare i provvedimenti nel merito e concorrere all’approvazione solo se aderenti alle esigenze dei cittadini», conclude Lezzi.

