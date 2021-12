Natale freddo e buio per troppi italiani. La vera emergenza è il costo delle bollette

21 dicembre 2021 a

Non solo il Covid, ma anche gli eccessivi rincari del costo delle bollette di luce e gas. A denunciare il tema che troppo spesso finisce in secondo piano con le tasche degli italiani che si svuotano sempre di più è Matteo Salvini, leader della Lega. Il numero uno del Carroccio ha mandato tramite Facebook un messaggio indirizzato al governo: “Chiedo al presidente Draghi di convocare un tavolo straordinario con imprese, artigiani, sindacati e famiglie sul tema delle bollette di luce e gas. Milioni di italiani rischiano un Natale freddo e buio e ci sono troppe aziende in pericolo. In alcuni Paesi, come l'Olanda, si parla di blackout. Il costo delle bollette è un'emergenza, bisogna - alza la voce Salvini - agire rapidamente”.

