Manovra, passa il superbonus senza limite Isee per le villette. Rinvio delle cartelle esattoriali

La commissione bilancio del Senato ha approvato l’emendamento riformulato dal governo alla legge di Bilancio sul Superbonus. La proposta elimina il limite del tetto Isee a 25mila euro di reddito per le villette unifamiliari. La battaglia è stata portata avanti da tutta la maggioranza, che è riuscita ad ottenere il via libera del governo alla cancellazione del paletto per accedere al credito d’imposta al 110%.

Passa anche il rinvio del pagamento delle cartelle esattoriali. «Ci siamo battuti e lo abbiamo ottenuto. Passa al Senato l’emendamento per il rinvio delle cartelle esattoriali. Si avranno 6 mesi per pagare cartelle notificate entro marzo 2022, senza sanzioni e interessi di mora. Una vittoria politica di Forza Italia di cui sono orgoglioso». Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia.

«La proroga del Superbonus 110% per unifamiliari, case di riposo e interventi trainati rappresenta una risposta concreta alle richieste del Paese. Lega decisiva e determinante nella definizione delle proposte migliorative accolte dal Governo. Cancellati previsione del reddito Isee e vincoli che fino ad oggi ingiustamente escludevano dal beneficio del Superbonus le case unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti. Adesso, se a giugno i lavori saranno completati almeno al 30%, la proroga del 110% al 31 dicembre 2022 sarà per tutti. Per le case di riposo guidate da Cda senza compensi, ottenuta ampia proroga pari a quella dei condomini: 110% fino al 2023 e poi doppio decalage fino al 2025 (70% nel 2024 e 65% nel 2025). Grazie alla Lega è stata superata anche una situazione di stallo, con il riconoscimento del prezziario Dei per tutte le tipologie di lavori. Soddisfatti di questi importanti risultati, continueremo a portare avanti le nostre battaglie a difesa e tutela dei cittadini italiani». Così in una nota Paolo Arrigoni, senatore della Lega e responsabile Dipartimento Energia del partito.

«Grazie agli sforzi del MoVimento 5 Stelle il Superbonus 110% viene restituito all’ampiezza che merita per continuare a sprigionare il suo potenziale in termini di crescita del Pil, generazione di posti di lavoro, apertura dei cantieri e risparmio energetico». Lo comunica in una nota Marco Pellegrini, vicepresidente gruppo M5S al Senato, spiegando che «abbiamo garantito l’estensione al 2022 del Superbonus sulle case unifamiliari cancellando i precedenti riferimenti a tetti Isee, a limitazioni all’abitazione principale e a termini di comunicazione Cila, prevedendo solo uno stato di avanzamento lavori del 30% al 30 giugno 2022; abbiamo ricompreso nella proroga dei lavori trainanti anche i lavori trainati; abbiamo ottenuto la proroga a tutto il 2025 del Superbonus nella aree colpite da eventi sismici a partire dal 2009; abbiamo prorogato il Superbonus per gli impianti fotovoltaici e introdotto un’agevolazione importante per le opere di abbattimento delle barriere architettoniche».

