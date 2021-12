Presidente della Repubblica, Letizia Moratti si tira fuori: unico nome è Berlusconi

21 dicembre 2021 a

a

a

Letizia Moratti si fa da parte. «L’unico nome per il Quirinale del centrodestra è quello del presidente Silvio Berlusconi. Io mi occupo di sanità in Regione Lombardia. È un impegno importante che cerco di portare avanti con tutta me stessa» dice la vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia. Chiamata in causa in vista delle elezioni del presidente della Repubblica, la Moratti smentisce tutte le voci e invita a puntare gli occhi solo sul leader di Forza Italia.

Salvini agguanta la Meloni, il sondaggio che rimette tutto in gioco nel centrodestra

Intanto è stata fissata una data per il vertice di centrodestra. L’appuntamento è per giovedì a Villa Grande, a Roma, la residenza di Silvio Berlusconi. La convocazione per l’incontro prenatalizio è arrivata dopo un giro di telefonate e magari aiuterà a conciliare le posizioni, al momento piuttosto distanti, fra Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.