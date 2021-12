Salvini agguanta la Meloni, il sondaggio che rimette tutto in gioco nel centrodestra

20 dicembre 2021 a

Matteo Salvini raggiunge Giorgia Meloni. Il sondaggio di Swg per La7 rimette tutto in gioco nel centrodestra. Gli orientamenti di voto al 20 dicembre riportano che il Pd di Enrico Letta è il primo partito al 22%, Fratelli d'Italia perde lo 0,5% rispetto alla scorsa settimana e la Lega sale dello 0,6%. Così, il partito della Meloni resta al secondo posto della classifica con il 19,7%, ma è seguita a pochissima distanza dalla Lega che si attesta al 19,6%, un solo punto percentuale in meno. Essere la prima forza della coalizione è molto importante, visto che il centrodestra ha sempre spiegato che, in caso di vittoria alle elezioni, il premier dovrà essere il leader del primo partito in termini di voto.

Il sondaggio colloca al quarto posto il Movimento 5 stelle con il 13,9%. Anche il M5s guidato da Giuseppe Conte è in calo, dato che la scorsa settimana aveva uno 0,4% in più. Segue Forza Italia di Silvio Berlusconi che perde lo 0,3% attestandosi al 7,4%. Seguono Azione di Carlo Calenda con il 4% (+0,2%) e i Verdi con il 2,6%.

