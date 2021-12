Papa, la svolta di Salvini. Inchino a Francesco dopo le campagne pro-Ratzinger

17 dicembre 2021 a

a

a

«Auguri affettuosi al Santo Padre per i suoi 85 anni. Francesco è una guida saggia e preziosa in un momento difficile per l’Italia e il Mondo». E' il breve testo fatto diffondere dal leader della Lega Matteo Salvini in occasione del compleanno del Pontefice.

Giallo su Salvini e la presenza alla messa di Natale. La denuncia della Lega: un abuso

Un segnale di cortesia e rispetto che però assume un'importanza molto particolare. Perché fino a qualche tempo fa il giudizio di Salvini nei confronti di Papa Francesco era tutt'altro che lusinghiero. Al punto che il leader della Lega non aveva mai nascosto la sua preferenza per il Papa Emerito Ratzinger, di certo più "conservatore" di Bergoglio su diverse questioni.

Salvini conferma: la Lega voterà compatta per Berlusconi al Quirinale | VIDEO

A Pontida, peraltro, non era raro imbattersi in militanti leghisti che indossavano magliette con le fattezze di Ratzinger e la scritta "Francesco non è il mio Papa". Ora, invece, Salvini definisce Francesco "guida saggia e preziosa". E tutto sembra far parte di un riposizionamento del leader leghista partito con l'adesione al governo Draghi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.