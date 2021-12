Giallo su Matteo Salvini e la presenza alla messa di Natale a Roma. La denuncia della Lega: un abuso

14 dicembre 2021 a

Scoppia il caso sulla presenza di Matteo Salvini nella messa di Natale che martedì prossimo sarà celebrata alla Domus Mariae di via Aurelia a Roma. In giornata è iniziata a circolare un’immagine del leader della Lega e dell’annuncio stile locandina dell’evento natalizio, con tanto di simboli della Lega per Salvini e del gruppo «Identità e democrazia» a cui appartengono i deputati europei del Carroccio.

Dal partito di via Bellerio hanno provato a fare chiarezza dopo le polemiche: “La Lega in generale e lo staff di Matteo Salvini in particolare non hanno mai pensato né tantomeno autorizzato la grafica che pubblicizza una messa di Natale con il volto del segretario e i simboli del partito e del gruppo Id. Qualora Salvini partecipasse a un’iniziativa religiosa, lo farebbe ovviamente con la dovuta sobrietà: la grafica in questione è da considerare a tutti gli effetti un abuso”. Come riferisce il Corriere della Sera il segretario leghista parteciperà a titolo personale alla massa e l’idea dell’immagine è soltanto di un militante, che ha sottoposto il proprio lavoro ai responsabili della comunicazione leghista, che l’hanno però scartato.

